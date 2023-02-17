Sebastian Dirnberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Dirnberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Dirnberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Dirnberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Dirnberger 20 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Dirnberger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Sebastian Dirnberger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastian Dirnberger'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Dirnberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Dirnberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Dirnberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Dirnberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gaflenz Alt.

1 Haziran 2009 yılında Weyer Alt.

1 Temmuz 2011 yılında AKA SV Ried U18

1 Ocak 2015 yılında Neuhofen/SVR II

1 Temmuz 2015 yılında SV Ried

1 Temmuz 2016 yılında Neuhofen/SVR II

1 Temmuz 2017 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2019 yılında SKU Amstetten

Sebastian Dirnberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Dirnberger şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Weyer (2004-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.