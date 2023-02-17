Lukas Deinhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Deinhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Deinhofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Deinhofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Deinhofer 20 Mart 1994 tarihinde Amstetten şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Deinhofer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Deinhofer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Lukas Deinhofer'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Deinhofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Deinhofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukas Deinhofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Deinhofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ardagger Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Waidhofen Alt.

1 Temmuz 2009 yılında FC Waidhofen II

1 Ocak 2011 yılında Waidhofen

1 Temmuz 2011 yılında Ardagger

1 Ocak 2013 yılında SKU Amstetten

Lukas Deinhofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Deinhofer şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

USV Ferschnitz (2001-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.