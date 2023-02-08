Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur 28 Ocak 1997 tarihinde Braço do Norte şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arthur Henrique Bittencourt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toninello FC yapmaktadır. Arthur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arthur'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2019 yılında Castanhal

30 Nisan 2019 yılında Coritiba FC B

22 Temmuz 2021 yılında CRB

30 Kasım 2021 yılında Coritiba FC

19 Ocak 2022 yılında CRB

10 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

30 Kasım 2023 yılında CRB

Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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