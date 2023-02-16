Birkan Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkan Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birkan Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birkan Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birkan Yilmaz 18 Mart 2003 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Birkan Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birkan Yilmaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Birkan Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Birkan Yilmaz'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Birkan Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birkan Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birkan Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birkan Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tokatspor

1 Eylül 2020 yılında Manisa FK

8 Eylül 2021 yılında Pazarspor

30 Haziran 2022 yılında Manisa FK

4 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

30 Haziran 2023 yılında Manisa FK

Birkan Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birkan Yilmaz şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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