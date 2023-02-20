Boubou Konte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boubou Konte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boubou Konte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boubou Konte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boubou Konte 2 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Aboubacar Konté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boubou Konte Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Boubou Konte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 11 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Boubou Konte'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Boubou Konte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boubou Konte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boubou Konte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boubou Konte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2019 yılında Sarpsborg 08

2 Eylül 2019 yılında Nordsjaell. U19

22 Ocak 2020 yılında Sarpsborg 08

12 Mayıs 2021 yılında FK Jerv

2 Ağustos 2021 yılında Sarpsborg 08

27 Ağustos 2021 yılında Nacional

30 Haziran 2022 yılında Sarpsborg 08

Boubou Konte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boubou Konte şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Boubou Konte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U20 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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