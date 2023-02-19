Brian Ferrares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ferrares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ferrares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Ferrares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Ferrares 1 Mart 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Ferrares Fernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Ferrares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Brian Ferrares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Ferrares'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Ferrares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Ferrares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Ferrares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Ferrares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Danubio FC

6 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

5 Ekim 2020 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2022 yılında Cerro Largo

Brian Ferrares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Ferrares şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Brian Ferrares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.