Lucas Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Correa 7 Mayıs 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Leonel Correa Sebben şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Correa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Correa'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında CD Toledo

23 Ağu 2018 yılında CD Villacañas

25 Ocak 2019 yılında San Roque Lepe

1 Ağu 2020 yılında Xerez CD

4 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

Lucas Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Correa şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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