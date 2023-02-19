Mauro Estol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Estol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Estol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Estol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Estol 27 Ocak 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Nahuel Estol Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Estol Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Mauro Estol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Estol'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Estol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Estol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Estol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Estol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Racing Club

28 Ağu 2019 yılında Bisceglie

19 Şubat 2020 yılında Juventud

30 Mart 2021 yılında Cerro Largo

10 Ocak 2022 yılında Wanderers

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Mauro Estol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Estol şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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