Brian Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Gonzalez 11 Haziran 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Nicolás González Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Gonzalez'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında CA Peñarol U19

22 Ağu 2019 yılında Racing U19

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Los Halcones

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2021 yılında Cerrito

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Brian Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Gonzalez şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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