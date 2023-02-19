Enrique Etcheverry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Etcheverry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enrique Etcheverry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enrique Etcheverry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enrique Etcheverry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Etcheverry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Etcheverry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Etcheverry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Etcheverry 10 Mayıs 1996 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Enrique Etcheverry Mendoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Etcheverry Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcos Ruano Suarez yapmaktadır. Enrique Etcheverry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enrique Etcheverry'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enrique Etcheverryboyu ve yaşı kaç

Enrique Etcheverry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Etcheverry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Enrique Etcheverry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Etcheverry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Defensor

1 Temmuz 2016 yılında Boston River

31 Aralık 2018 yılında Defensor

31 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2019 yılında Defensor

1 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

18 Ağu 2021 yılında Central

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Enrique Etcheverry kimdir

Enrique Etcheverry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Etcheverry şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting Club

Enrique Etcheverry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Enrique Etcheverry nereli

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