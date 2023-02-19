Ramiro Bentancur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Bentancur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Bentancur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Bentancur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Bentancur 28 Şubat 1989 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Ramiro Bentancur Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Bentancur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Bentancur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Bentancur'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Bentancur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Bentancur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Bentancur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Bentancur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Central

1 Ağu 2010 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2015 yılında Villa Teresa

20 Ocak 2016 yılında Cerro Largo

9 Ağu 2016 yılında Rentistas

1 Şubat 2017 yılında Cerro Largo

4 Ocak 2018 yılında Quindío

9 Temmuz 2019 yılında Cerro Largo

27 Ocak 2022 yılında Progreso

12 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Ramiro Bentancur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Bentancur şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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