Augusto Max kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Max Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Augusto Max kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Augusto Max ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Augusto Max kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Max Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augusto Max adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augusto Max Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augusto Max 10 Ağu 1992 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augusto Max Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augusto Max, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Augusto Max'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augusto Maxboyu ve yaşı kaç

Augusto Max Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augusto Max isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Augusto Max Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augusto Max futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında San Martín (T)

3 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

1 Şubat 2015 yılında CA Mitre

1 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (G)

31 Temmuz 2017 yılında Quilmes

30 Haziran 2018 yılında Juv. Unida (G)

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

19 Ağu 2020 yılında Diósgyőr

21 Ağu 2021 yılında Cerro Largo

Augusto Max kimdir

Augusto Max Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augusto Max şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Augusto Max nereli

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