Leandro Onetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Onetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Onetto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Onetto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Onetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Onetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Onetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Onetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Onetto 12 Aralık 1996 tarihinde Fray Bentos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Onetto Baccino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Onetto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leandro Onetto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Leandro Onetto'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Onettoboyu ve yaşı kaç

Leandro Onetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Onetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Onetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Onetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2017 yılında Progreso

7 Ocak 2019 yılında Danubio FC

7 Ekim 2020 yılında Villa Teresa

31 Aralık 2020 yılında Danubio FC

5 Mart 2021 yılında Cerro Largo

Leandro Onetto kimdir

Leandro Onetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Onetto şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Leandro Onetto nereli

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