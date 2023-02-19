Adrian Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Vila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Vila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Vila 1 Ocak 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Adrián Vila Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Vila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Adrian Vila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Vila'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Vila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Vila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Vila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Vila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2021 yılında Nacional

15 Nisan 2021 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2021 yılında Nacional

1 Şubat 2022 yılında Cerrito

31 Aralık 2022 yılında Nacional

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Adrian Vila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Vila şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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