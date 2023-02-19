Emiliano Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Villar 21 Ekim 1999 tarihinde Colonia del Sacramento şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Agustín Villar Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Villar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastián Revetria yapmaktadır. Emiliano Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Villar'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2017 yılında Boston Riv. U19

1 Ağu 2017 yılında Boston River

13 Ocak 2020 yılında CA Cerro

15 Ekim 2020 yılında Boston River

16 Ekim 2020 yılında Nacional

11 Nisan 2021 yılında Rentistas

31 Aralık 2021 yılında Nacional

4 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2023 yılında Nacional

Emiliano Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Villar şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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