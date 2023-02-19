Martin Gianoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gianoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Gianoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Gianoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Gianoli 27 Eylül 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Germán Gianoli Abellán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Gianoli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Martin Gianoli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Gianoli'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Gianoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Gianoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Gianoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Gianoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2020 yılında UD Montijo

24 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

Martin Gianoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Gianoli şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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