Adolfo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adolfo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adolfo Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adolfo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adolfo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adolfo Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adolfo Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adolfo Lima 24 Temmuz 1990 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Adolfo Justino Lima Camejo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adolfo Lima Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Adolfo Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adolfo Lima'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adolfo Limaboyu ve yaşı kaç

Adolfo Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adolfo Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Adolfo Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adolfo Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Juventud

1 Ağu 2010 yılında Cerro Largo

31 Ağu 2012 yılında San Felipe

5 Aralık 2012 yılında Ñublense

30 Haziran 2013 yılında San Felipe

15 Ağu 2013 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2013 yılında San Felipe

1 Temmuz 2014 yılında Patronato

31 Aralık 2014 yılında San Felipe

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

11 Ağu 2015 yılında Al-Wehda FC

19 Temmuz 2017 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2018 yılında San Felipe

11 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

2 Ocak 2020 yılında Defensor

18 Şubat 2021 yılında Belgrano

20 Ağu 2021 yılında Maldonado

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2022 yılında Cerro Largo

Adolfo Lima kimdir

Adolfo Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adolfo Lima şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Adolfo Lima nereli

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