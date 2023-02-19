Rafael Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Garcia 6 Ocak 1989 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rafael García Casanova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Rafael Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Garcia'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2010 yılında Rampla Jrs

30 Haziran 2011 yılında Nacional B

1 Temmuz 2011 yılında Nacional

10 Ağu 2012 yılında CA Fénix

30 Haziran 2013 yılında Nacional

1 Ocak 2015 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2015 yılında Nacional

14 Ocak 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2016 yılında Nacional

19 Ağu 2017 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2018 yılında Nacional

4 Ocak 2020 yılında CA Colón

16 Ekim 2020 yılında Nacional

6 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

Rafael Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Garcia şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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