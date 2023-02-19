Renzo Bacchia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Bacchia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Bacchia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Bacchia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Bacchia 23 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Renzo Damián Bacchia Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Bacchia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Sandri yapmaktadır. Renzo Bacchia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renzo Bacchia'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renzo Bacchia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Bacchia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Bacchia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Bacchia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2017 yılında Novara U19

24 Ağu 2017 yılında Indep'te U20

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

11 Ağu 2020 yılında Independiente

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2023 yılında Independiente

Renzo Bacchia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Bacchia şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renzo Bacchia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC, CA Peñarol (2009-2016), River Plate (2013), Novara Calcio (2017), Club Atlético Independiente (2017-2018)

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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