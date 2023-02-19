Matheus Brandao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Brandao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Brandao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Brandao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Brandao 16 Ocak 1996 tarihinde Quaraí şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Brandão de Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Brandao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Brandao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Brandao'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Brandao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Brandao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Brandao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Brandao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Inter de Lages

31 Mayıs 2016 yılında Grêmio U20

13 Temmuz 2016 yılında Tubarão-SC

1 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Tricordiano-MG

1 Mayıs 2018 yılında San Eugenio FC

1 Ekim 2019 yılında Bilinmiyor

1 Aralık 2019 yılında San Eugenio FC

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Aralık 2020 yılında San Eugenio FC

15 Temmuz 2022 yılında Cerro Largo

Matheus Brandao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Brandao şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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