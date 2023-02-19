Renzo Rabino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Rabino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Rabino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Rabino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Rabino 19 Aralık 1997 tarihinde Young şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Renzo Facundo Rabino Albín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Rabino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Renzo Rabino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renzo Rabino'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Renzo Rabino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Rabino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Rabino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Rabino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CA Atenas

7 Ocak 2020 yılında Defensor

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Renzo Rabino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Rabino şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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