Hugo Silveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Silveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Silveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Silveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Silveira 23 Mayıs 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Gabriel Silveira Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Silveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastián Revetria yapmaktadır. Hugo Silveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Silveira'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Silveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Silveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Silveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Silveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Cerro

2 Temmuz 2016 yılında Nacional

13 Şubat 2018 yılında Kairat Almaty

4 Temmuz 2018 yılında Nacional

15 Ağu 2018 yılında Tigre

30 Haziran 2019 yılında Nacional

11 Temmuz 2019 yılında Patronato

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında Ñublense

21 Ocak 2022 yılında Rentistas

12 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Hugo Silveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Silveira şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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