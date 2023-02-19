Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rodriguez 8 Şubat 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Rodríguez Grandillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rodriguez'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Villa Teresa

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

30 Mayıs 2019 yılında Uruguay FC

15 Ocak 2022 yılında Cerrito

9 Temmuz 2022 yılında AD Tarma

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Facundo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rodriguez şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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