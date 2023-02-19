Santiago Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Viera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Viera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Viera 4 Haziran 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Nicolás Viera Moreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Viera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Santiago Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Viera'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Vieraboyu ve yaşı kaç

Santiago Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Santiago Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liverpool FC

8 Ocak 2019 yılında CA Cerro

31 Aralık 2019 yılında Liverpool FC

15 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2020 yılında Liverpool FC

7 Şubat 2022 yılında Juventud

14 Temmuz 2022 yılında Cerro Largo

Santiago Viera kimdir

Santiago Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Viera şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC Montevideo (2011-2015)

Santiago Viera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Santiago Viera nereli

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