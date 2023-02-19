Nahuel Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Furtado 20 Mart 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Nahuel Furtado Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Furtado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Furtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Furtado'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahuel Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında CA Cerro

1 Nisan 2021 yılında CA Atenas

1 Şubat 2022 yılında Progreso

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Nahuel Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Furtado şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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