Tiago Galletto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Galletto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Galletto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Galletto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Galletto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Galletto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Galletto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Galletto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Galletto 11 Mayıs 2002 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Galletto López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Galletto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Tiago Galletto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tiago Galletto'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Gallettoboyu ve yaşı kaç

Tiago Galletto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Galletto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Tiago Galletto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Galletto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Tiago Galletto kimdir

Tiago Galletto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Galletto şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Tiago Galletto nereli

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