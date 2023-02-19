Ernesto Ocampo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernesto Ocampo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernesto Ocampo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernesto Ocampo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernesto Ocampo 2 Mayıs 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ernesto Simón Ocampo Ornizún şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernesto Ocampo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernesto Ocampo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ernesto Ocampo'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernesto Ocampo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernesto Ocampo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernesto Ocampo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernesto Ocampo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2022 yılında I.A. Potencia

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Ernesto Ocampo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernesto Ocampo şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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