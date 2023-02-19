Mauro Brasil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Brasil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauro Brasil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauro Brasil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauro Brasil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Brasil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Brasil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Brasil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Brasil 27 Nisan 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Alejandro Brasil Alcaire şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Brasil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Mauro Brasil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Brasil'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Brasilboyu ve yaşı kaç

Mauro Brasil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Brasil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauro Brasil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Brasil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Tanque Sisley

1 Şubat 2018 yılında Peñarol B

2 Şubat 2018 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2018 yılında Peñarol B

7 Ocak 2019 yılında CA Cerro

31 Aralık 2019 yılında Peñarol B

15 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2020 yılında Peñarol

1 Ocak 2021 yılında Cerro Largo

31 Ocak 2022 yılında Celaya

2 Ocak 2023 yılında Cerro Largo

Mauro Brasil kimdir

Mauro Brasil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Brasil şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

El Tanque Sisley (-2017)

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Mauro Brasil nereli

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