Bruno Unusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Unusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Unusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Unusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Unusic 9 Şubat 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Unušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Unusic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEJA SPORT d.o.o. yapmaktadır. Bruno Unusic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Unusic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Unusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Unusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Unusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Unusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

27 Temmuz 2021 yılında NK Kustosija

20 Ocak 2022 yılında Hajduk Split

24 Ocak 2022 yılında NK Osijek II

1 Ağu 2022 yılında Cibalia

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek II

Bruno Unusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Unusic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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