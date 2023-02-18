Rene Saric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rene Saric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rene Saric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rene Saric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rene Saric 10 Temmuz 1999 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Rene Šarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rene Saric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rene Saric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rene Saric'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rene Saric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rene Saric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rene Saric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rene Saric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cibalia U17

23 Ocak 2015 yılında Lokomotiva U17

2 Eylül 2016 yılında Hajduk U19

30 Ağu 2017 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2018 yılında Cibalia

9 Şubat 2021 yılında NK Rudes

27 Ocak 2022 yılında NK Dubrava ZG

18 Temmuz 2022 yılında Cibalia

Rene Saric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rene Saric şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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