Simun Mikolcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simun Mikolcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simun Mikolcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simun Mikolcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simun Mikolcic 21 Ocak 2004 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Šimun Mikolčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simun Mikolcic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Simun Mikolcic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simun Mikolcic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simun Mikolcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simun Mikolcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simun Mikolcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simun Mikolcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2016 yılında Cibalia Jgd

4 Ağu 2017 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek II

26 Temmuz 2022 yılında Cibalia

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek II

Simun Mikolcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simun Mikolcic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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