Patrick Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Stanic 2 Ağu 2000 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Stanić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Stanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Bosnjak yapmaktadır. Patrick Stanic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Stanic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Stanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrick Stanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2010 yılında Cibalia Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia U17

14 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek II

6 Ağu 2020 yılında Cibalia

18 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

3 Şubat 2021 yılında Cibalia

Patrick Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Stanic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.