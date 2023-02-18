İvan Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mihaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Mihaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Mihaljevic 26 Temmuz 1999 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Mihaljević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Mihaljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İvan Mihaljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Mihaljevic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Mihaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Mihaljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Mihaljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Mihaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Sl. Belupo U19

10 Ağu 2018 yılında Koprivnica

26 Temmuz 2019 yılında Bijelo Brdo

11 Temmuz 2022 yılında Cibalia

İvan Mihaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Mihaljevic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.