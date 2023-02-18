Camilo Sanvezzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Sanvezzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Camilo Sanvezzo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Camilo Sanvezzo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Camilo Sanvezzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Sanvezzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Sanvezzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Sanvezzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Sanvezzo 21 Temmuz 1988 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Camilo da Silva Sanvezzo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Sanvezzo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BoldLine Business yapmaktadır. Camilo Sanvezzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Camilo Sanvezzo'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Sanvezzo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/camilosanvezzo

http://www.instagram.com/camilosanvezzo7/

Camilo Sanvezzoboyu ve yaşı kaç

Camilo Sanvezzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Sanvezzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Camilo Sanvezzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Sanvezzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Qormi FC

7 Temmuz 2010 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2011 yılında Vancouver

2 Ocak 2014 yılında Querétaro FC

9 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

9 Ağu 2020 yılında Mazatlán FC

1 Ocak 2022 yılında Toluca

Camilo Sanvezzo kimdir

Camilo Sanvezzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Sanvezzo şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Camilo Sanvezzo nereli

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