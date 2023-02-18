Brian Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Garcia 31 Ekim 1997 tarihinde León de los Aldama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brian Alberto García Carpizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Brian Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Garcia'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brian Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Belén U20

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Tijuana II

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Cafessa

1 Temmuz 2020 yılında Cimarrones

2 Temmuz 2021 yılında Necaxa

1 Ocak 2023 yılında Toluca

Brian Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Garcia şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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