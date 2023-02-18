Leonardo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonardo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonardo Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonardo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Fernandez 8 Kasım 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Cecilio Fernández López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Fernandez'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Fernandezboyu ve yaşı kaç

Leonardo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2019 yılında Tigres UANL

16 Ağu 2019 yılında U. de Chile

31 Aralık 2019 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2020 yılında Toluca

30 Haziran 2020 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2022 yılında Toluca

Leonardo Fernandez kimdir

Leonardo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Fernandez şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leonardo Fernandez nereli

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