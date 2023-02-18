Alan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Rodriguez 20 Mart 1996 tarihinde Chapala şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alan Omar Rodríguez Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Alan Rodriguez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alan Rodriguez'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Toluca II

1 Temmuz 2019 yılında Loros

31 Aralık 2019 yılında Toluca II

1 Ocak 2020 yılında Tlaxcala

30 Haziran 2020 yılında Toluca II

1 Temmuz 2020 yılında Toluca

Alan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Rodriguez şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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