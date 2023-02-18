Valber Huerta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valber Huerta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valber Huerta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valber Huerta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valber Huerta 26 Ağu 1993 tarihinde Melipilla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Valber Robert Huerta Jerez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valber Huerta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Valber Huerta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Valber Huerta'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valber Huerta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valberhuerta/

Valber Huerta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valber Huerta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Valber Huerta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valber Huerta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında U. de Chile

28 Ağu 2014 yılında Granada B

1 Ocak 2016 yılında Huachipato

30 Haziran 2016 yılında Granada B

1 Temmuz 2016 yılında Colo Colo

31 Aralık 2016 yılında Granada B

1 Ocak 2017 yılında Watford

11 Ocak 2017 yılında Huachipato

31 Aralık 2018 yılında Watford

4 Ocak 2019 yılında U. Católica

1 Şubat 2022 yılında Toluca

Valber Huerta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valber Huerta şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Valber Huerta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 18 numaralı formasıyla 1 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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