Maximiliano Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Araujo 15 Şubat 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Javier Araújo Vilches şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Araujo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Maximiliano Araujo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Araujo'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maximilianoaraujo6/

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Maximiliano Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maximiliano Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Wanderers

1 Ocak 2020 yılında Puebla FC

1 Ocak 2023 yılında Toluca

Maximiliano Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Araujo şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maximiliano Araujo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers

Uruguay U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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