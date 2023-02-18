Marcel Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Ruiz 26 Ekim 2000 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Marcel Alejandro Ruiz Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Ruiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Marcel Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcel Ruiz'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcel Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcelruizs?lang=de

http://www.instagram.com/marcelruizsuarez/

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Marcel Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcel Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Querétaro U17

1 Temmuz 2018 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2019 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Marcel Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Ruiz şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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