Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Garcia 31 Aralık 1992 tarihinde Talpa de Allende şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Manuel García Palomera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Luis Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Luis Garcia'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Jaguares

1 Temmuz 2013 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2015 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2016 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2016 yılında Toluca

30 Haziran 2017 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

Luis Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Garcia şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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