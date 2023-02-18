Tiago Volpi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Volpi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Volpi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Volpi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Volpi 19 Aralık 1990 tarihinde Blumenau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Luis Volpi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Volpi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Tiago Volpi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Volpi'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiago Volpi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TiagoVolpi

http://www.instagram.com/tiagovolpi_90/

http://www.facebook.com/TiagoVolpi90

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Tiago Volpi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Volpi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tiago Volpi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Volpi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında EC São José

1 Mayıs 2011 yılında Luverdense

1 Ocak 2012 yılında EC São José

1 Mayıs 2012 yılında Figueirense FC

14 Ocak 2015 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2019 yılında São Paulo

31 Aralık 2019 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2020 yılında São Paulo

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Tiago Volpi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Volpi şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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