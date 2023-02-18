Juan Gamboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gamboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gamboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gamboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gamboa 15 Şubat 2001 tarihinde Mazatlán şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan de Dios Gamboa Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gamboa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Juan Gamboa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Gamboa'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Gamboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Gamboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Gamboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gamboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toluca U17

1 Temmuz 2019 yılında Toluca U20

4 Ocak 2022 yılında Morelia

31 Aralık 2022 yılında Toluca U20

1 Ocak 2023 yılında Toluca

Juan Gamboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gamboa şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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