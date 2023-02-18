Fernando Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Navarro 18 Nisan 1989 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Navarro Morán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Navarro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Fernando Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Navarro'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Atlante

1 Temmuz 2011 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında León

1 Ocak 2022 yılında Pachuca

30 Haziran 2022 yılında León

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Fernando Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Navarro şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Fernando Navarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 19 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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