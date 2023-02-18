Jean Meneses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Meneses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Meneses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Meneses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Meneses 16 Mart 1993 tarihinde Quillota şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jean David Meneses Villarroel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Meneses Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Jean Meneses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Meneses'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jean Meneses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Meneses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean Meneses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Meneses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında San Luis

1 Ocak 2016 yılında U. Concepción

1 Ağu 2018 yılında León

30 Haziran 2019 yılında U. Concepción

1 Temmuz 2019 yılında León

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Jean Meneses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Meneses şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jean Meneses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 9 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

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