Carlos Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gonzalez 4 Şubat 1993 tarihinde Villarrica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Gabriel González Espinola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Carlos Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Gonzalez'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/charli_gonzalez_32/

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Carlos Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Wanderers

1 Ocak 2016 yılında CD SM (Arica)

10 Temmuz 2016 yılında Huachipato

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2021 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Carlos Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gonzalez şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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