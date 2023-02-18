Haret Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haret Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haret Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haret Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haret Ortega 19 Mayıs 2000 tarihinde Iguala şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Haret Ortega Gatica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haret Ortega Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Haret Ortega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Haret Ortega'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Haret Ortega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/haret_oscar

http://www.instagram.com/haretortega/

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Haret Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haret Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haret Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haret Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF América U20

1 Temmuz 2019 yılında América

1 Temmuz 2020 yılında Toluca

Haret Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haret Ortega şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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