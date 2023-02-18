Gustavo Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Gutierrez 1 Kasım 1996 tarihinde Tepatitlán şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Guadalupe Gutiérrez Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Gutierrez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Gutierrez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gustavo Gutierrez'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gustavo Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tepatitlán

1 Temmuz 2017 yılında Toluca II

1 Temmuz 2019 yılında Tepatitlán

30 Haziran 2020 yılında Toluca II

1 Temmuz 2020 yılında Toluca

Gustavo Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Gutierrez şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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