İvan Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lopez 21 Nisan 1999 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Iván López Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. İvan Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Lopez'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tijuana U17

1 Temmuz 2017 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2019 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2023 yılında Toluca

İvan Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lopez şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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