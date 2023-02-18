Sebastian Saucedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Saucedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Saucedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Saucedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Saucedo 22 Ocak 1997 tarihinde San Fernando Valley, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Saucedo Mondragón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Saucedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Sebastian Saucedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Toluca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Toluca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Saucedo'nin Deportivo Toluca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Saucedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sebastian23saucedo/

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Sebastian Saucedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Saucedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Saucedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Saucedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında Salt Lake

12 Ocak 2016 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2016 yılında Salt Lake

7 Temmuz 2017 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2017 yılında Salt Lake

1 Ocak 2020 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2022 yılında Toluca

Sebastian Saucedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Saucedo şuan Deportivo Toluca takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Saucedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 8 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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